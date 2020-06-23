Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиПутин: Россия не допустила резкого падения курса рубля

Владимир Путин заявил, что Россия сумела не допустить резкого падения курса рубля, который мог произойти из-за пандемии COVID-19. Более того, российская валюта уже вернула докризисные позиции.
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Путин: резкого скачка цен не произошло

Право.ру12:15

Путин: В РФ не допустили резкого падения рубля, он вернулся на уровень до кризиса

Татар-информ11:24

Владимир Путин: «России удалось не допустить резкого изменения курса рубля»

Петербургский дневник10:40

Путин заявил о стабильности рубля

ТВ Центр10:48

Путин заявил, что в РФ есть все ресурсы для восстановления экономики

Вечерняя Москва10:37

Путин: мы не допустили резкого падения курса рубля

ТК Звезда10:32

Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля

РИА Новости10:42
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Политика

Президент Путин призвал «додавить заразу» коронавируса

"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу", - заявил Путин в ходе телеобращения к гражданам во вторник, 23 июня.
РЕН ТВ 11:45
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Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым

Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
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Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Футбол

Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»

RT на русском 12:08
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
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Происшествия

Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову

Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU вчера в 09:23
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Авто

Минпромторг дал россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
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Политика

Путин выступит с обращением к жителям РФ

Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
4,9K
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,6K
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1K
Политика

Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву

Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Говорит Москва 11:22
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Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Ведомости 06:47
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Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено еще 67 случаев коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 21 июня в 04:43
12
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
34
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Общество

The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
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Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
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Шоу-бизнес

Домогаров пожаловался на травлю после слов в поддержку Ефремова

Аргументы и Факты 09:34
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Происшествия

В Мексике произошло землетрясение с магнитудой 7,7

Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.
РБК 11:57
Футбол

Гендузи во время матча насмехался над зарплатами игроков «Брайтона»

21-летний француз оскорблял футболистов и заявлял, что они никогда не будут зарабатывать столько, сколько получают игроки "Арсенала".
Soccer.ru 10:53
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Кино

Опубликован новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Inc-news.ru вчера в 01:06
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Общество

Нижегородка держала взаперти свою дочь 26 лет

Жительница нижегородской деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала свою дочь из дома, оберегая ее от других людей, передает РИА «Новости».
Вечерняя Казань 09:49
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