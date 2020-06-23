Владимир Путин заявил, что Россия сумела не допустить резкого падения курса рубля, который мог произойти из-за пандемии COVID-19. Более того, российская валюта уже вернула докризисные позиции.

Политика Президент Путин призвал «додавить заразу» коронавируса "Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу", - заявил Путин в ходе телеобращения к гражданам во вторник, 23 июня. 24

Происшествия Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка. 46

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 114

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 29

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1K

Политика Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 1

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 34

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 362

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 4

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 1

Происшествия В Мексике произошло землетрясение с магнитудой 7,7 Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.

Футбол Гендузи во время матча насмехался над зарплатами игроков «Брайтона» 21-летний француз оскорблял футболистов и заявлял, что они никогда не будут зарабатывать столько, сколько получают игроки "Арсенала".

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 309