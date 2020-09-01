Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
МонаВиста
МонаВиста

Путин: Россия не является страной-бензоколонкой

По словам Путина, Россия имеет достойные технологические возможности, которые были подтверждены в период коронавирусной пандемии. Наша страна может быстро адаптироваться к вызовам сегодняшнего дня, хотя и не без некоторых проблем, над которыми нужно работать.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Путин: Россия — государство с технологиями, а не страна-бензоколонка

Коммерсантъ07:38
РИА Новости

Путин заявил, что Россию нельзя считать «страной-бензоколонкой»

РИА Новости09:34
Российская газета

Путин: «Россия - не страна-бензоколонка»

Российская газета06:17
Газета.Ru

Путин объяснил, почему Россия не является «страной-бензоколонкой»

Газета.Ru08:27
ТАСС

Путин: пандемия показала, что РФ - государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка»

ТАСС06:19
RT на русском

Путин: Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии

RT на русском06:18
РБК

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

РБК07:31

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии
Газета.Ru11:57
328

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
541

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
35

Главный пророссийский политик Украины поддержал Лукашенко

Руководитель фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют главным пророссийским политиком Украины, вывесил в Верховной Раде государственный флаг Белоруссии в поддержку президента республики Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:57
1

Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
RT на русском11:26