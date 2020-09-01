Путин: Россия не является страной-бензоколонкой

По словам Путина, Россия имеет достойные технологические возможности, которые были подтверждены в период коронавирусной пандемии. Наша страна может быстро адаптироваться к вызовам сегодняшнего дня, хотя и не без некоторых проблем, над которыми нужно работать.