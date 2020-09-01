Путин: Россия не является страной-бензоколонкой
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По словам Путина, Россия имеет достойные технологические возможности, которые были подтверждены в период коронавирусной пандемии. Наша страна может быстро адаптироваться к вызовам сегодняшнего дня, хотя и не без некоторых проблем, над которыми нужно работать.В источнике
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