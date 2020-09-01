Путин: Россия не является «страной-бензоколонкой»
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Лидер России Владимир Путин заявил, что РФ не является "государством-бензоколонкой", какой ее зачастую пытается выставить Запад. Он пояснил, что российская сторона относится к странам, имеющим передовые технологии.В источнике
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