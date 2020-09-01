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Капитал страны

Путин: Россия не является «страной-бензоколонкой»

Лидер России Владимир Путин заявил, что РФ не является "государством-бензоколонкой", какой ее зачастую пытается выставить Запад. Он пояснил, что российская сторона относится к странам, имеющим передовые технологии.В источнике
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Коммерсантъ

Путин: Россия — государство с технологиями, а не страна-бензоколонка

Коммерсантъ07:38
RT на русском

Путин: Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии

RT на русском06:18
РБК

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

РБК07:31
Газета.Ru

Путин объяснил, почему Россия не является «страной-бензоколонкой»

Газета.Ru08:27
ТАСС

Путин: пандемия показала, что РФ - государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка»

ТАСС06:19
РИА Новости

Путин заявил, что Россию нельзя считать «страной-бензоколонкой»

РИА Новости09:34
Российская газета

Путин: «Россия - не страна-бензоколонка»

Российская газета06:17

Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению

Александр Лукашенко выразил благодарность российским журналистам, оказавшим поддержку в организации работы белорусского государственного телевидения после массового ухода и забастовки сотрудников.
РБК11:46
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Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
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Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, у белорусов и россиян есть общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока", передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Инфорос08:30
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