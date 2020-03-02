Армия и оружие
RuNews24.ruПутин: Россия не желает с кем-либо воевать
Во время интервью журналист задал Владимиру Путину вопрос о том, с кем Россия планирует воевать. Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.
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Шестая серия проекта «20 вопросов Владимиру Путину» появилась на YouTube-канале ТАСС
Народные новости01:45
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Армия и оружие
В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил
Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
Общество
В Иране умер заразившийся коронавирусом чиновник
В Иране в понедельник скончался член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади, сообщает агентство Fars.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может отправиться на лечение в Италию
Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
Экономика
ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира
Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Футбол
Фернандес, Луценко или Тедеско: кто стал главным героем 20-го тура
Гол принес команде ничью, хотя за полминуты до этого Урал вполне мог повести 2:0, если бы Андрей Егорычев реализовал куда более верный, чем у Фернандеса, голевой момент.
Экономика
Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес
Совладелец «Трансмашхолдинга», УГМК, «Кузбассразрезугля», ЦППК и «Европейской медиагруппы» Андрей Бокарев купил 25% в капитале ООО «Модум-Транс».
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Футбол
Старридж расторг контракт с «Трабзонспором»
Нападающий Дэниэл Старридж покинул «Трабзонспор». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает Sky Sports.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали дочери русское имя
Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали своей новорожденной дочери русское имя — Маша.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Авто
Mazda, Subaru и Honda вошли в список роскошных авто
Отмечается, что средняя стоимость автомобилей, попавших в перечень Минпроторга, рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии марки, модели и года выпуска.
Биатлон
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Авто
Renault представила концепт-трансформер Morphoz
Renault представила новый концепт-кар универсального электромобиля, который подойдёт как для эксплуатации в городе, так и для длительных путешествий, сможет обеспечить дом электричеством и избавит от необходимости покупать второе и тем более третье транспортное средство на семью.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Политика
Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников
1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
Происшествия
У посольства России в Ереване началась акция протеста из-за убийства спецназовца
Жители Еревана вышли на акцию протеста перед посольством России из-за уголовного дела об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье, в котором фигурируют граждане Армении.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Армия и оружие
Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия
Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Общество
В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников
Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.