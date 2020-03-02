Во время интервью журналист задал Владимиру Путину вопрос о том, с кем Россия планирует воевать. Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.

Путин: Россия не желает с кем-либо воевать

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