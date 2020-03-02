Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин: Россия не желает с кем-либо воевать

Во время интервью журналист задал Владимиру Путину вопрос о том, с кем Россия планирует воевать. Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.
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Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

ТВ Центр03:48

Путин: Россия не желает с кем-либо воевать

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«Мы не собираемся ни с кем воевать». Очередная серия интервью с Путиным

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«Чтобы в голову никому не пришло»: В двух фразах Путина уместилась вся «военная агрессия» России

Царьград02:02

Шестая серия проекта «20 вопросов Владимиру Путину» появилась на YouTube-канале ТАСС

Народные новости01:45

Путин: Мы не собираемся ни с кем воевать

Российская газета02:26
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Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Общество

В Иране умер заразившийся коронавирусом чиновник

В Иране в понедельник скончался член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади, сообщает агентство Fars.
Аргументы и Факты 05:31
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости вчера в 22:17
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может отправиться на лечение в Италию

Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
Bimru.ru вчера в 03:57
Экономика

ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира

Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Ведомости 06:20
Шоу-бизнес

«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников

На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Privet-Rostov.ru 01:57
Футбол

Фернандес, Луценко или Тедеско: кто стал главным героем 20-го тура

Гол принес команде ничью, хотя за полминуты до этого Урал вполне мог повести 2:0, если бы Андрей Егорычев реализовал куда более верный, чем у Фернандеса, голевой момент.
Советский спорт 06:00
Экономика

Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес

Совладелец «Трансмашхолдинга», УГМК, «Кузбассразрезугля», ЦППК и «Европейской медиагруппы» Андрей Бокарев купил 25% в капитале ООО «Модум-Транс».
Коммерсантъ 06:24
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Футбол

Старридж расторг контракт с «Трабзонспором»

Нападающий Дэниэл Старридж покинул «Трабзонспор». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 04:25
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС 00:38
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали дочери русское имя

Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали своей новорожденной дочери русское имя — Маша.
GreatLove 28 февраля в 15:20
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Авто

Mazda, Subaru и Honda вошли в список роскошных авто

Отмечается, что средняя стоимость автомобилей, попавших в перечень Минпроторга, рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии марки, модели и года выпуска.
Туапсинские вести 05:31
Биатлон

Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса

Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Lenta.ru 05:18
Авто

Renault представила концепт-трансформер Morphoz

Renault представила новый концепт-кар универсального электромобиля, который подойдёт как для эксплуатации в городе, так и для длительных путешествий, сможет обеспечить дом электричеством и избавит от необходимости покупать второе и тем более третье транспортное средство на семью.
Российская газета 04:13
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Политика

Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников

1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
Военное обозрение вчера в 09:05
Происшествия

У посольства России в Ереване началась акция протеста из-за убийства спецназовца

Жители Еревана вышли на акцию протеста перед посольством России из-за уголовного дела об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье, в котором фигурируют граждане Армении.
Lenta.ru 06:26
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК вчера в 10:11
Армия и оружие

Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
Рамблер 06:09
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
РИА Новости вчера в 07:43
Общество

В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников

Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.
РИА Новости 04:51
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Нева Спорт вчера в 12:32
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