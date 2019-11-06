Политика

ТАССТАССПутин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать

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Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

ТАСС05:56
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