Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

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Авто Будущее Fiat Panda оказалось под угрозой Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в ближайшее время намерен отказаться от производства моделей А-сегмента.

Политика В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы "Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

Происшествия Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.

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Экономика Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".

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