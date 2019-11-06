Политика
ТАССПутин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Политика
Основатель ЧВК Blackwater может купить украинский «Мотор Сич»
Эрик Принс — основатель частной военной компании Blackwater — может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Футбол
Родители футболистов академии «Оренбурга» жалуются на условия
Большую часть денежных средств на детей, занимающихся в академии ФК «Оренбург», выделяют родители.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Происшествия
Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно
Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.
Авто
Будущее Fiat Panda оказалось под угрозой
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в ближайшее время намерен отказаться от производства моделей А-сегмента.
Политика
В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы
"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире
Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.
Авто
В Туле наладят производство нового Haval H5
Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
Футбол
«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
Политика
Лавров заявил, что МИД РФ против лишения аккредитации Deutsche Welle
Ранее депутаты, входящие в комиссию по расследованию вмешательства в дела России, призывали МИД лишить аккредитации DW и находили в публикациях издания экстремизм.
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Экономика
Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
Транспорт
На Дальнем Востоке началась продажа субсидируемых авиабилетов на новые рейсы
Авиакомпания Pegas Fly начала продажи билетов по субсидируемым маршрутам Дальнего Востока.
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.