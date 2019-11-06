Политика

ТАССТАССПутин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
Читать в источнике
Комментировать679

Подробнее о событии

Путин назвал задачи уникального оружия России

РИА Новости08:08

Путин рассказал о задаче новейшего вооружения России

RT на русском07:19

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

ТАСС05:56

Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать

Комсомольская правда06:35

Путин назвал задачи уникального оружия России

Lenta.ru06:29

Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии

Известия06:03

Путин объяснил важность уникального российского оружия

РБК07:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Life.ru вчера в 06:48
Общество

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела

Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.
Московский Комсомолец 05:57
Общество

В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Кино

«Грузинский марш» грозится сорвать показ фильма о нетрадиционной любви в Тбилиси

Лидер националистического движения "Грузинский марш", известный своими резкими высказываниями Сандро Брегадзе, грозится сорвать премьерный показ грузино-шведского фильма Левана Акина "А потом мы танцевали", намеченный в кинотеатрах Тбилиси и Батуми на 8 ноября, об этом Брегадзе заявил журналистам на пресс-конференции.
Sputnik Грузия 04 ноября в 22:32
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Политика

Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что швырял документы в Лаврова

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Украины Климкин призвал строить на Украине государство назло всем недоброжелателям, имея в виду в том числе Путина и Трампа.
REGNUM вчера в 13:05
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика

Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Происшествия

В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката

Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
РИА Новости 10:43
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда вчера в 16:54
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru 06:12
Авто

Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России

В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Общество

Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие

Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией

Индия планирует и дальше сотрудничать с Россией в военно-технической области, а также укреплять связи между компаниями военно-промышленного комплекса обеих стран.
Политика Сегодня 03:08
Футбол

Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ru вчера в 18:55
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Экономика

Госдума ограничивает займы в ломбардах

Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Российская газета 08:49
Политика

Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза

Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Происшествия

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Общество

В Крыму с затонувшего теплохода «Жан Жорес» подняли 61 тыс. снарядов

Специалисты МЧС РФ подняли более 61 тыс. боеприпасов с затонувшего в Феодосийской бухте в Крыму в январе 1942 года теплохода "Жан Жорес", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное