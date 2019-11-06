Политика
ТАССПутин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
Комсомольская правда06:35
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Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Life.ru вчера в 06:48
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела
Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.
Московский Комсомолец 05:57
Общество
В Турции пропал гражданин России
«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Кино
«Грузинский марш» грозится сорвать показ фильма о нетрадиционной любви в Тбилиси
Лидер националистического движения "Грузинский марш", известный своими резкими высказываниями Сандро Брегадзе, грозится сорвать премьерный показ грузино-шведского фильма Левана Акина "А потом мы танцевали", намеченный в кинотеатрах Тбилиси и Батуми на 8 ноября, об этом Брегадзе заявил журналистам на пресс-конференции.
Sputnik Грузия 04 ноября в 22:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что швырял документы в Лаврова
Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Украины Климкин призвал строить на Украине государство назло всем недоброжелателям, имея в виду в том числе Путина и Трампа.
REGNUM вчера в 13:05
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Происшествия
В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
РИА Новости 10:43
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Комсомольская правда вчера в 16:54
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Авто
Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России
В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие
Индия планирует расширить военное сотрудничество с Россией
Индия планирует и дальше сотрудничать с Россией в военно-технической области, а также укреплять связи между компаниями военно-промышленного комплекса обеих стран.
Политика Сегодня 03:08
Футбол
Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»
Sports.ru вчера в 18:55
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Экономика
Госдума ограничивает займы в ломбардах
Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Российская газета 08:49
Политика
Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза
Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Общество
В Крыму с затонувшего теплохода «Жан Жорес» подняли 61 тыс. снарядов
Специалисты МЧС РФ подняли более 61 тыс. боеприпасов с затонувшего в Феодосийской бухте в Крыму в январе 1942 года теплохода "Жан Жорес", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 09:39