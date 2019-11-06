Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Происшествия Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Общество ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка.

Энергетика Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ Представители Министерств энергетики России и Белоруссии на следующей неделе намерены обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ.

Шоу-бизнес Опухоль вернулась: У дочери Ларисы Гузеевой вновь обнаружили опухоль У дочери известной российской актрисы и популярной телеведущей Ларисы Гузеевой снова обнаружили опухоль.

Игры Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.

Здоровье Глава Чувашии ознакомился с ходом капремонта детской поликлиники в Алатыре 6 ноября в Алатыре с рабочей поездкой побывал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кино Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене» Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».

Происшествия Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Общество ФСИН рассказала, какие животные доставляют заключенным наркотики Наркотики заключенным доставляют не только коты, а также собаки, голуби и другие животные, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard Около 20 крупных европейских банков планируют создать общеевропейскую платежную систему, способную заменить американские системы Mastercard и Visa.

Здоровье Роспотребнадзор назвал продукты для эффективной борьбы с йододефицитом В подмосковном Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики йододефицита, в том числе у детей, а также перечислили продукты, богатые этим микроэлементов.

Общество Компании в России не хотят платить за вывоз мусора Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Экономика Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3% Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина подозревают в мошенничестве с жильём Полковник Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, вероятно связан с хищениями прибыли от продаж элитного жилья в Москве.

Политика Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Авто Выпуск нового внедорожника Toyota RAV4 стартовал в Петербурге Производство новой модели внедорожника Toyota RAV4 стартовало в Петербурге.

Технологии Facebook по ошибке предоставляла доступ к данным о пользователях Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, по ошибке предоставляла своим партнерам доступ к некоторым данным о группах пользователей.