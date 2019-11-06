Политика
ТАССПутин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
Комсомольская правда06:35
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Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Общество
ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама
Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка.
Ведомости 08:53
Энергетика
Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ
Представители Министерств энергетики России и Белоруссии на следующей неделе намерены обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ.
RT на русском 07:49
Шоу-бизнес
Опухоль вернулась: У дочери Ларисы Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери известной российской актрисы и популярной телеведущей Ларисы Гузеевой снова обнаружили опухоль.
Ugpressa.ru 09:08
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Здоровье
Глава Чувашии ознакомился с ходом капремонта детской поликлиники в Алатыре
6 ноября в Алатыре с рабочей поездкой побывал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Чебоксары.ру 07:54
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Происшествия
Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск
Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.
Газета.Ru 06:07
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Общество
ФСИН рассказала, какие животные доставляют заключенным наркотики
Наркотики заключенным доставляют не только коты, а также собаки, голуби и другие животные, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
ФАН 08:39
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 крупных европейских банков планируют создать общеевропейскую платежную систему, способную заменить американские системы Mastercard и Visa.
Общественная служба новостей 08:45
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты для эффективной борьбы с йододефицитом
В подмосковном Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики йододефицита, в том числе у детей, а также перечислили продукты, богатые этим микроэлементов.
Вечерний курьер 07:40
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник вчера в 03:12
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Экономика
Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%
Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:11
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина подозревают в мошенничестве с жильём
Полковник Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, вероятно связан с хищениями прибыли от продаж элитного жилья в Москве.
Право.ру 05:03
Авто
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля
Московский Комсомолец 03:22
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Авто
Выпуск нового внедорожника Toyota RAV4 стартовал в Петербурге
Производство новой модели внедорожника Toyota RAV4 стартовало в Петербурге.
Peterburg2.ru 08:51
Технологии
Facebook по ошибке предоставляла доступ к данным о пользователях
Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, по ошибке предоставляла своим партнерам доступ к некоторым данным о группах пользователей.
ТАСС вчера в 18:34
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24