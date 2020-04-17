Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
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Путин выразил уверенность в победе над эпидемией коронавируса в России

РБК11:19

Здравоохранение должно стать сильнее: президент уверен в победе над эпидемией

Вести.Ru10:50

Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин

РИА Новости10:33

Путин поручил найти применение COVID-центрам после пандемии

News.ru10:37

Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Комсомольская правда10:33

Путин — о борьбе с CoViD-19: Россия обязательно победит

Life.ru10:22

Путин: Россия обязательно победит коронавирус. Если сделает систему медпомощи эффективной и доступной

Фонтанка.Ру10:45
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:57, Ашберн
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Общество

ГУ МВД объяснило полицейским, что журналистам не нужны пропуска

В ответе, который СЖР получил из ГУ МВД Москвы говорится, что до всех наружных нарядов доведена информация, что оформление электронного пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам.
Московский Комсомолец 13:25
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
4,1K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
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Технологии

NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate

На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
3DNews 05:51
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Происшествия

В Калуге от коронавируса умер второй человек

В Калужской инфекционной больнице скончался 75-летний мужчина, зараженный новым коронавирусом.
Российская газета 13:00
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Здоровье

В Петербурге у более чем 130 медиков заподозрили коронавирус

Более 130 медицинских работников находятся в инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге с подозрением или с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" главврач больницы Денис Гусев.
РИА Новости 13:17
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Гаджеты

В России представили компактный смартфон Samsung с мощной начинкой

Газета DAILY 13:07
8
Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
9
Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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Кино

Скончался актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи

Rambler News Service 05:49
21
Политика

Помпео и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
1
Футбол

Широков встал на защиту чемпионата Беларуси

Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.
ProstoProSport 13:31
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
116
Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
2
Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности военных к борьбе с коронавирусом

В Вооруженных Силах РФ созданы все необходимые резервы для более активного подключения к борьбе с коронавирусом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 17 апреля в ходе совещания с президентом РФ.
ИА Красная Весна 10:48
13
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
311
Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
196
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Происшествия

В Москве пустой автомобиль насмерть сбил мужчину

На юге Москвы произвольно покатившийся автомобиль насмерть сбил 86-летнего мужчину, заявили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
Московский Комсомолец 13:34
Общество

В Ростовской области подтопило три населенных пункта

В Ростовской области из-за сильного ветра и нагонных явлений оказались подтоплены три населенных пункта.
Don24 08:38
7
Космос

Российская «Федерация» точно сядет

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
5
Хоккей

Тренер ХК «Динамо» рассказал, что его сын из-за пандемии не может выехать из Черногории

RT на русском 07:44
Здоровье

Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице

Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка 09:59
59
Общество

Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
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