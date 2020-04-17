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Общество ГУ МВД объяснило полицейским, что журналистам не нужны пропуска В ответе, который СЖР получил из ГУ МВД Москвы говорится, что до всех наружных нарядов доведена информация, что оформление электронного пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам.

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