Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
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Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Комсомольская правда10:33

Здравоохранение должно стать сильнее: президент уверен в победе над эпидемией

Вести.Ru10:50

Путин поручил продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры

ТАСС10:45

Путин: Россия обязательно победит коронавирус. Если сделает систему медпомощи эффективной и доступной

Фонтанка.Ру10:45

Путин выразил уверенность в победе над эпидемией коронавируса в России

РБК11:19

Путин — о борьбе с CoViD-19: Россия обязательно победит

Life.ru10:22

Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин

РИА Новости10:33
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,5K
Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное число больных коронавирусом

12 апреля сообщалось, что в Италии зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 19 марта, за сутки тогда скончался 431 человек.
НТВ 13:59
3
Происшествия

В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
71
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
411
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
44
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
52
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
1,3K
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
6
Политика

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru 22:19
1
Общество

Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия

Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета вчера в 13:24
48
Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru 07:32
753
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Кино

Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Культуромания вчера в 03:20
12
Игры

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
13
Общество

В Свердловской области от коронавируса скончался первый пациент

АиФ Урал 13:36
24
Космос

Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
9
Политика

Президент России перенес парад Победы

Sputnik Литва вчера в 11:45
2,8K
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
78
Общество

Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
2K
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
1K
Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
3,2K
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
1
Общество

ВОЗ: тесты на антитела не определяют наличие иммунитета к коронавирусу

Тесты на наличие в организме человека антител не показывают наличие иммунитета от коронавируса.
URA.Ru 15:07
1
Происшествия

Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве

REGNUM 01:34
65
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
196
Религия

РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований

В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне.Ru 08:50
195
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
63
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
267
Общество

Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38
29
Как работают Яндекс.Новости?
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