Коронавирус
Газета.RuПутин: Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
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Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число больных коронавирусом
12 апреля сообщалось, что в Италии зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 19 марта, за сутки тогда скончался 431 человек.
НТВ 13:59
Происшествия
В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
Политика
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru 22:19
Общество
Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия
Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета вчера в 13:24
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru 07:32
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Культуромания вчера в 03:20
Игры
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва вчера в 11:45
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество
ВОЗ: тесты на антитела не определяют наличие иммунитета к коронавирусу
Тесты на наличие в организме человека антител не показывают наличие иммунитета от коронавируса.
URA.Ru 15:07
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Религия
РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований
В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне.Ru 08:50
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Общество
Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38