Политика

RT на русскомRT на русскомПутин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС. Комментируя слоган «Можем повторить», он вспомнил фразу: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».
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Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

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