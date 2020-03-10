Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС. Комментируя слоган «Можем повторить», он вспомнил фразу: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

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