Политика
RT на русскомПутин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС. Комментируя слоган «Можем повторить», он вспомнил фразу: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».
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Путин пообещал «повторить», отвечая на вопрос о Великой Отечественной
Московский Комсомолецвчера в 14:58
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Политика
Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу над фашизмом
Президент России Владимир Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, такое мнение он выразил в интервью для ТАСС.
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
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Названы последствия падения курса рубля для россиян
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Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
Общество
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Известный певец Элвин Грей снова поругался с народным артистом Татарстана и Башкортостана Салаватом Фатхетдиновым .
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Общество
Мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении
В настоящее время мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.
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Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
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Для России кардинально изменились условия внешней торговли
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В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей
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«Ливерпуль» еще приблизился к чемпионству в АПЛ
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Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи со Швейцарией и Португалией
26 марта Хорватия сыграет со Швейцарией, а 30-го – с Португалией.