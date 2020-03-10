Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим». Отрывок интервью опубликован на странице агентства в YouTube.

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

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