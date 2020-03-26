Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.
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Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

РБК07:30

Путин назвал предположительные сроки победы над эпидемией COVID-19

Газета.Ru08:17

Путин признался, что надеется победить коронавирус в РФ раньше, чем через три месяца

Интерфакс07:35

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Коммерсантъ08:41

Путин оценил прогноз по ситуации с коронавирусом в России

RT на русском07:30

Путин: РФ может побороть коронавирус через 2–3 месяца

НТВ07:22

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Lenta.ru07:13
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
Политика

Начался первый в истории виртуальный саммит G20

Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.
Ореанда-Новости 10:01
Общество

Жительница Казахстана умерла от коронавируса

Нур-Султан, 26 марта 2020, 17:46 — REGNUM Летальный исход заражения коронавирусом нового типа впервые зарегистрирован в Казахстане, сообщил 26 марта журналистам казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
REGNUM 10:46
Спорт

Турнир претендентов по шахматам приостановлен из-за коронавируса

Турнир претендентов в столице Урала остановлен после седьмого тура. Такое решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).
Областная газета 04:15
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru 09:26
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Экономика

Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Shraibikus News 10:20
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 03:55
Общество

Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус

«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Говорит Москва 09:57
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Экономика

Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации дал прогноз по ВВП России в 2020 году.
Rambler News Service вчера в 06:12
Общество

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости 10:38
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

Российский врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, что хотя чеснок и не поможет вылечиться от коронавирусной инфекции, зато укрепит иммунитет, таким образом, понизив шансы заражения.
МедиаПоток 01:30
Политика

В ВОЗ оценили вероятность «итальянского сценария» коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Мелита Вуйнович назвала маловероятным для РФ «итальянский сценарий» развития ситуации с коронавирусной инфекцией.
Журналистская правда 10:30
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Общество

В Ленобласти на неделю закрываются рестораны и все досуговые заведения

В ходе спецвыпуска на «ЛенТВ24» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в качестве временной меры ограничивается работа сетей общественного питания и ресторанов.
Ivbg.ru 09:46
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика

Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Городовой 00:47
Политика

Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу

Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
НТВ 10:15
Технологии

В Татарстане разработали новый метод выявления COVID-19

Специалисты университета Иннополис разработали метод диагностики нового коронавируса по рентгеновским снимкам.
БИЗНЕС Online 10:45
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Жителям Петербурга запретили ходить в церкви из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге местным жителям запретили посещать учреждения религиозных организаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 09:59
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера 07:25
Кино

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
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