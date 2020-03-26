Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

Известия09:19

Путин оценил прогноз по ситуации с коронавирусом в России

RT на русском07:30

Путин назвал предположительные сроки победы над эпидемией COVID-19

Газета.Ru08:17

Путин признался, что надеется победить коронавирус в РФ раньше, чем через три месяца

Интерфакс07:35

Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

РБК07:30

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Коммерсантъ08:41

Путин: РФ может побороть коронавирус через 2–3 месяца

НТВ07:22
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Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета 15:18
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Наука

В США создали активный голеностопный экзоскелет

Популярная механика 10:45
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Общество

В мэрии разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что сообщения о том, что в Москве не работают все социальные карты, в частности у студентов и у волонтеров, не соответствует действительности.
Московский Комсомолец 12:13
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
Ведомости 14:49
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Технологии

МТС призвал пользователей воздержаться от пересылки «тяжелого» контента

Президент МТС Алексей Корня призвал абонентов воздержаться от пересылок «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам контактов, следует из его обращения на сайте оператора.
Коммерсантъ 13:13
Космос

NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Дни24 вчера в 11:20
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Газета.Ru 11:55
Общество

Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
RT на русском 15:17
Политика

США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Московский Комсомолец 09:06
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Культура

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Экономика

Повышенный налог на дивиденды будет введен в России в 2021 году

Налог на процентные доходы по банковским вкладам будет введен также с 2021 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Комсомольская правда 13:20
Здоровье

В Волгограде медики помогли родить ребенка женщине весом 220 кг

Беременность жительницы региона весом почти 220 кг протекала на фоне тяжелых патологий здоровья.
Волгоградская правда 09:02
Политика

Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией

Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран "Большой двадцатки".
Газета.Ru 11:16
Кино

Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с июня на август

Правда, подкорректировать график релизов все-таки придется: так, премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа.
Кinomania вчера в 08:57
Общество

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой. Об этом заявил федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел.
Деловое.ТВ вчера в 05:19
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Известия 11:00
Гаджеты

Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

Astera 13:59
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