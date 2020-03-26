Коронавирус
ИзвестияПутин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.
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Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Наука
В США создали активный голеностопный экзоскелет
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Общество
В мэрии разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что сообщения о том, что в Москве не работают все социальные карты, в частности у студентов и у волонтеров, не соответствует действительности.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Технологии
МТС призвал пользователей воздержаться от пересылки «тяжелого» контента
Президент МТС Алексей Корня призвал абонентов воздержаться от пересылок «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам контактов, следует из его обращения на сайте оператора.
Космос
NASA представило невероятные снимки поверхности Марса
Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Общество
Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
Политика
США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Экономика
Повышенный налог на дивиденды будет введен в России в 2021 году
Налог на процентные доходы по банковским вкладам будет введен также с 2021 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Здоровье
В Волгограде медики помогли родить ребенка женщине весом 220 кг
Беременность жительницы региона весом почти 220 кг протекала на фоне тяжелых патологий здоровья.
Политика
Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией
Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран "Большой двадцатки".
Кино
Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с июня на август
Правда, подкорректировать график релизов все-таки придется: так, премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа.
Общество
Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой. Об этом заявил федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.