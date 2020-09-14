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RT на русском
RT на русском

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В источнике
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Интерфакс

РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд

Интерфакс09:37
Lenta.ru

Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов

Lenta.ru09:05
РИА Новости

Россия предоставит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов

РИА Новости09:31
РБК

Путин дал обещание Лукашенко по кредиту на $1,5 млрд

РБК09:27
RT на русском

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

RT на русском09:17
Вести.Ru

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

Вести.Ru09:17
ТАСС

Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

ТАСС10:33

Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу
Интерфакс08:00
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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«Манчестер Сити» предложил 89 миллионов евро за защитника «Атлетико»

Мадрид, 14 сентября 2020, 17:29 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» предложило мадридскому «Атлетико» 89 миллионов евро за 25-летнего центрального защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса, контракт которого с «матрасниками» рассчитан до конца сезона 2022/23.
REGNUM10:29

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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