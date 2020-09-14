Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
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Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В источнике
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