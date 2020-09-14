Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.