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Вести.Ru
Вести.Ru

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В источнике
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РБК

Путин дал обещание Лукашенко по кредиту на $1,5 млрд

РБК09:27
РИА Новости

Россия даст Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

РИА Новости09:20
RT на русском

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

RT на русском09:17
Комсомольская правда

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов

Комсомольская правда09:16
Lenta.ru

Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов

Lenta.ru09:05
Коммерсантъ

Путин пообещал Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Коммерсантъ09:05
ТАСС

Россия и Белоруссия договорились о предоставлении Минску кредита на $1,5 млрд

ТАСС08:54

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Петербургский дневник02:58
1,9K

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2404:41
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Renault выпустит два электрических кроссовера

Как сообщает британское издание Autocar, основные надежды возлагаются в Renault на полностью электрические кроссоверы и модели сегмента C. Главная цель компании – улучшение финансовых показателей (в I половине 2020 года зафиксирован убыток в размере свыше 7 млрд евро).
Quto.ru09:28