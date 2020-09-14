Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов
Смотрите также
Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
В России пройдет конкурс на лучшую идею использования мавзолея
Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Kia объявила цены на новый Rio для России. Седан подорожал
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей
Прилучный и Карпович переехали в четырехэтажный особняк
Хореограф Папунаишвили расстался с женой
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Путин оценил ситуацию в Белоруссии
Путин пообещал выполнить все обязательства РФ перед Белоруссией
Путин оценил ситуацию в Белоруссии
Навального отключили от ИВЛ, он может вставать
Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Неймар обвинил футболиста «Марселя» в проявлении расизма
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
Союз архитекторов ответил на обвинения в желании снести Мавзолей
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Kia объявила цены на новый Rio для России. Седан подорожал
Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии