Политика
Вести.RuПутин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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Путин: Благодаря спецоперации в Сирии удалось предотвратить попадание в Россию тысяч террористов
Комсомольская правда11:10
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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