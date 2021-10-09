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Путин: Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых, несмотря на COVID-19

Российский лидер отметил, что страна сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин похвалил высокие показатели сбора урожая в своем видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Lenta.ru
Позитивные тенденции глава государства отметил и в животноводстве, виноградарстве, садоводстве, производстве органических продуктов.
РИА Новости
Президент уточнил, что аграрный сектор динамично развивается и на данный момент является одним из флагманов российской экономики.
URA.Ru

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