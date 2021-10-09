Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа.
Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности, Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».
По мнению эксперта, если денежные власти страны не придумают, что демпфировать постоянное увеличение ценников на товары на полках российских магазинов, то деньги самых обычных россиян будут просто продолжать «сжигать» торговые сети, от месяца к месяцу и даже иногда от недели к неделе поднимающие свои наценки.