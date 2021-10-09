Деньги просто «сожгут»: эксперт предупредил всех россиян со сбережениями

По мнению эксперта, если денежные власти страны не придумают, что демпфировать постоянное увеличение ценников на товары на полках российских магазинов, то деньги самых обычных россиян будут просто продолжать «сжигать» торговые сети, от месяца к месяцу и даже иногда от недели к неделе поднимающие свои наценки.