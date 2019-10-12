Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

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