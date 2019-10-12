Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

РБК08:04

Путин заявил о разработке оружия, способного преодолеть любую систему ПРО

Коммерсантъ06:56

Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

РИА Новости06:24

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

RT на русском06:34

Путин заявил о разработке РФ комплексов, способных преодолеть любую систему ПРО

Life.ru06:26

В России создадут способные преодолеть любую систему ПРО ударные комплексы

Известия06:50

Путин заявил, что российские ракетные комплексы смогут преодолеть любую систему ПРО

ТАСС06:07
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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

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В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

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ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера

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Происшествия

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РИА Новости 08:19
Армия и оружие

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Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.
RT на русском 08:32
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В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Армия и оружие

Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Lenta.ru 08:01
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
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Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
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Политика

Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск в Донбассе.
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Политика

Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
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Происшествия

Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей

Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
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Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
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Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
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Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
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По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
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NBC выяснила, на какого украинского чиновника работали арестованные в США бизнесмены Парнас и Фруман

Согласно в обвинительному акту, Парнас и Фруман приложили усилия по смещению Йованович с должности по просьбе одного или нескольких украинских правительственных чиновников.
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Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского

Красная весна вчера в 06:54
Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
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Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
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Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Автоспорт

В Сочи прокомментировали слухи о проведении квалификационной гонки

Заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв прокомментировал информацию о том, что в следующем году в рамках Гран При России пройдёт экспериментальная квалификационная гонка.
Autosport.com.ru 08:19
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Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
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