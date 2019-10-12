Армия и оружие
RT на русскомПутин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Известия вчера в 08:16
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Армия и оружие
Франция остановит поставки оружия в Турцию
Франция решила приостановить поставки вооружений в Турцию из-за начатой этой страной военной операции в Сирии.
Вести.Ru 15:38
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Политика
Трамп выдвинул Джона Салливана на пост посла США в России
Президент Дональд Трамп официально выдвинул первого заместителя главы Госдепартамента США Джона Салливана на должность нового посла США в России.
Ридус вчера в 12:46
Происшествия
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU 15:35
Политика
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
Коммерсантъ 15:59
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Происшествия
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
RT на русском 13:26
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Политика
Трамп заступился за Джулиани из-за расследования
Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, против которого было инициировано расследование из-за якобы нарушения им законов о лоббизме.
Газета.Ru 12:55
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Политика
Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе «горячей темой», которая вызывает много эмоций.
Политика Сегодня 14:18
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября
Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС вчера в 12:08
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Игры
Выход Payday 3 запланировали на 2022-2023 год
Starbreeze Studios хочет выпустить Payday 3 в 2022-2023 году.
CyberSport.ru 13:02