Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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У России будут преодолевающие «любую ПРО» комплексы, заявил Путин

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Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

РБК08:04

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ТАСС06:07

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

RT на русском06:34

Путин заявил о разработке РФ комплексов, способных преодолеть любую систему ПРО

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Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

РИА Новости06:24

В России создадут способные преодолеть любую систему ПРО ударные комплексы

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