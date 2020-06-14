Коронавирус
КоммерсантъПутин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями. За все время пандемии в России было выявлено более 528 тыс. заболевших.
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Политика
Владимир Путин прокомментировал протесты в США
Piter.tv 09:40
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Общество
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.
BFM.ru 13:51
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Политика
Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»
Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
ИА Красная Весна 13:15
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12 июня в 12:54
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Футбол
АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции
Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Общество
Новая вспышка в Пекине: коронавирус обнаружен в лососе
В Китае врачи зарегистрировали самый большой за два месяца прирост пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 10:34
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Кино
Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 12 июня в 07:32
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Гаджеты
В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon
Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
Космос
35 лет назад первая космическая миссия достигла поверхности Венеры
11 июня 1985 года спускаемый аппарат станции „Вега-1“ вошел в атмосферу Венеры на ночной стороне.
Парламентская газета 10 июня в 18:12
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ вчера в 16:44
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
Футбол
«Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии
«Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Байером», проведя 13 игру подряд без побед.
Спорт-Экспресс 14:47
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58