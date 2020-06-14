Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями. За все время пандемии в России было выявлено более 528 тыс. заболевших.
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Владимир Путин объявил, что Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Эхо Москвы09:01

Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

Интерфакс05:48

Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Российская газета06:10

Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России

РБК05:59

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Газета.Ru08:09

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

РИА Новости05:34

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Известия05:30
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Piter.tv 09:40
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Общество

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Газета.Ru 06:09
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Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.
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Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
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Политика

Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»

Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
ИА Красная Весна 13:15
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Политика

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Авто

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Коммерсантъ 10:06
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Футбол

АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции

Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
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Новая вспышка в Пекине: коронавирус обнаружен в лососе

В Китае врачи зарегистрировали самый большой за два месяца прирост пациентов с COVID-19.
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Общество

Египет возобновит авиасообщение

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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
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Происшествия

На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
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Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»

Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
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Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
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В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
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Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
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Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
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Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

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