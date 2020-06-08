Россия выдержала испытание коронавирусом, так как не отступила от нравственных норм, которые сформированы историей нашей страны. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО.

Политика Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 1

Армия и оружие США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести ядерные бомбы B61-12, сообщили в понедельник Сандийские национальные лаборатории США.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 92

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Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 76

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 2

Политика Посол Турции в Греции заявил о стремлении к добрососедским отношениям Озюгергин отметил, что, несмотря на рост напряженности в отношениях между двумя странами, достигшего уровня, когда уже обсуждается военное противостояние, Турция хочет иметь добрососедские отношения с Грецией. 1

Общество Жара в столице спадет к выходным Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла. 16

Общество Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов. 23

Происшествия На Кубани за сутки выявили 81 случай заболевания коронавирусом На утро 6 мая в Краснодарском крае был выявлен 81 новый случай заболеваний коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии достигло 4312. 1,4K

Здоровье Иван Белозерцев о пензенцах: Гуляют, масок нет, а постановление есть «Может, это связано в том числе и с тем, что в условиях сегодняшнего времени - большой информационной работы - люди, которые заболевают (у которых ОРВИ - и они в прошлом году оставались дома, лечились в домашних условиях), сейчас они боятся и правильно делают, обращаются в лечебные учреждения, а те перестраховываются», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. 13