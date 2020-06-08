Политика
Радио МаякПутин: Россия выдержала испытание коронавирусом
Россия выдержала испытание коронавирусом, так как не отступила от нравственных норм, которые сформированы историей нашей страны. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО.
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Политика
Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США
Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Армия и оружие
США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы
Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести ядерные бомбы B61-12, сообщили в понедельник Сандийские национальные лаборатории США.
РИА Новости 13:29
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда
Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Политика
Посол Турции в Греции заявил о стремлении к добрососедским отношениям
Озюгергин отметил, что, несмотря на рост напряженности в отношениях между двумя странами, достигшего уровня, когда уже обсуждается военное противостояние, Турция хочет иметь добрососедские отношения с Грецией.
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Общество
Жара в столице спадет к выходным
Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
Политика
РФ и США 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями
Представители США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 14:06
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Общество
В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани
Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
Evo-rus.com 12:52
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 81 случай заболевания коронавирусом
На утро 6 мая в Краснодарском крае был выявлен 81 новый случай заболеваний коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии достигло 4312.
Коммерсантъ Краснодар 06 июня в 03:42
Здоровье
Иван Белозерцев о пензенцах: Гуляют, масок нет, а постановление есть
«Может, это связано в том числе и с тем, что в условиях сегодняшнего времени - большой информационной работы - люди, которые заболевают (у которых ОРВИ - и они в прошлом году оставались дома, лечились в домашних условиях), сейчас они боятся и правильно делают, обращаются в лечебные учреждения, а те перестраховываются», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
ПензаИнформ 12:00
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31