Политика

Радио МаякРадио МаякПутин: Россия выдержала испытание коронавирусом

Россия выдержала испытание коронавирусом, так как не отступила от нравственных норм, которые сформированы историей нашей страны. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО.
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В сострадательном наклонении

Российская газета11:59

Путин объяснил, почему России удалось выдержать испытание коронавирусом

Московский Комсомолец07:27

Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Газета.Ru07:36

Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом, так как не отступила от нравственных норм

ТАСС07:35

Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом

News.ru07:44

Путин: Сострадание и взаимопомощь помогли РФ выдержать испытание COVID

РЕН ТВ07:27

Путин рассказал о помогших пройти испытания принципах России

Известия07:15
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
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Политика

Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
1
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
3,6K
Армия и оружие

США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы

Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести ядерные бомбы B61-12, сообщили в понедельник Сандийские национальные лаборатории США.
РИА Новости 13:29
Общество

В Краснодарском крае открылись уже 28 пляжей

Ясно 10:15
28
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
92
Общество

В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
3,4K
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
443
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
1,8K
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
2
Политика

Посол Турции в Греции заявил о стремлении к добрососедским отношениям

Озюгергин отметил, что, несмотря на рост напряженности в отношениях между двумя странами, достигшего уровня, когда уже обсуждается военное противостояние, Турция хочет иметь добрососедские отношения с Грецией.
ИА Красная Весна вчера в 06:11
1
Общество

Жара в столице спадет к выходным

Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
16
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
87
Политика

РФ и США 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями

Представители США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 14:06
1
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
213
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
124
Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
27
Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

Evo-rus.com 12:52
5
Общество

Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
23
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,6K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 81 случай заболевания коронавирусом

На утро 6 мая в Краснодарском крае был выявлен 81 новый случай заболеваний коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии достигло 4312.
Коммерсантъ Краснодар 06 июня в 03:42
1,4K
Здоровье

Иван Белозерцев о пензенцах: Гуляют, масок нет, а постановление есть

«Может, это связано в том числе и с тем, что в условиях сегодняшнего времени - большой информационной работы - люди, которые заболевают (у которых ОРВИ - и они в прошлом году оставались дома, лечились в домашних условиях), сейчас они боятся и правильно делают, обращаются в лечебные учреждения, а те перестраховываются», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
ПензаИнформ 12:00
13
Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
38
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
47
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана

Piter.tv вчера в 08:32
32
Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
1,2K
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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