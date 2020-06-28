Коронавирус
КоммерсантъПутин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин. Несколько дней назад он заявил, что коронавирус в стране отступает.
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Происшествия
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю".
Вести.Ru 03:58
Экономика
В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке
К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума – ниже 7% годовых, заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.
Вести.Ru 05:19
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Спорт
Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.
РБК вчера в 18:40
Футбол
«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии
"Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.
РИА Новости вчера в 17:53
Политика
У министра обороны Сербии выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа выявлен у министра обороны Сербии Александара Вулина, сообщается на сайте министерства.
Газета.Ru вчера в 09:57
Экономика
Россия отправила в Египет первую партию пассажирских вагонов
Россия отправила в Египет первую партию вагонов для железных дорог, они уже прибыли в место назначения.
Lenta.ru 25 июня в 08:01
Политика
Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам
Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики.
Газета.Ru 04:56
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Наука
Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы
Выяснилось, что у 19% пациентов заболевание протекало без проявления симптомов в связи с особенностями иммунной системы.
Evo-rus.com 03:12
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Происшествия
Пожилых супругов убили в Тамбовской области
Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Происшествия
Два строительных крана упали в Татарстане из-за сильного ветра
Автомобиль и пять гаражных боксов серьезно повреждены, еще пять гаражей полностью разрушены после падения двух строительных кранов из-за сильного ветра в городе Набережные Челны в Татарстане.
ТАСС вчера в 15:53
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru вчера в 13:45
Футбол
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
РИА Новости вчера в 19:05
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин подарил «внебрачному сыну» часы с бриллиантами
Крид не остался в стороне и назвал Пригожина папой, рассказав про дорогостоящий подарок, который тот ему подарил, несмотря на отсутствие денег и пандемию.
Невские Новости вчера в 10:15
Наука
Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе
Как сообщает ToDay News Ufa, если поделить объект на две части, то одна часть окажется внутри черной дыры, другая восстановится, но из-за отдачи теряется часть темной энергии, но оставшаяся часть будет получать энергию черной дыры.
ToDay News Ufa 26 июня в 03:16
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Общество
В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки
Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05