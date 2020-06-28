Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин. Несколько дней назад он заявил, что коронавирус в стране отступает.

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

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