Россия выйдет из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, этому способствуют принятые ранее меры и накопленные резервы. Российский лидер подчеркнул, что диверсификация экономики страны происходит, но для этого требуется время.

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

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