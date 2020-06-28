Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Россия выйдет из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, этому способствуют принятые ранее меры и накопленные резервы. Российский лидер подчеркнул, что диверсификация экономики страны происходит, но для этого требуется время.
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Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Коммерсантъ04:59

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Газета.Ru08:02

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

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Путин рассчитывает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

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Комментируя ситуацию с COVID-19 в РФ, Путин вспомнил о девяностых

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Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией

Комсомольская правда04:55
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В Китае назвали три недостатка россиянок

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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
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Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
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Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

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