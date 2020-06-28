Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы.

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ. 10

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,3K

Общество Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах. 5

Армия и оружие «Роса-РБ-М» и «Трио»: о белорусских средствах борьбы с мини-беспилотниками Недавно в Белоруссии был принят на вооружение мобильный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный КБ «Радар».

Политика Зеленский назвал реальное число регионов Украины Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.

Шоу-бизнес Каменских поздравила Потапа со званием заслуженного артиста Украины Участник музыкальной группы «Потап и Настя» Алексей Потапенко был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Политика Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. 245

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 597

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 146

Футбол Смолов в матче с «Барселоной» получил «нагоняй» от капитана «Сельты» Любопытный эпизод произошел в поединке 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» дома сыграла вничью с «Барселоной».

Культура Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников. 2

Общество Китайский блогер перечислил лучшие блюда русской кухни Пользователь Sohu рассказал о своих впечатлениях от русской кухни и назвал блюда, вкус которых невозможно забыть. 59

Футбол Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика Трамп заявил о прекращении вандализма в США после ужесточения законов Глава Белого дома написал в Twitter в воскресенье: "С тех пор, как была введена очень действенная мера тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, и множество граждан по всей стране были задержаны, вандализм полностью прекратился".