Политика
Московский КомсомолецПутин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это. По его словам, оплата долга проводилась в обмен на зарубежные активы, однако не все ставшие самостоятельными страны передали их.
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Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространствах Советского Союза государства нам так и не передали.
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Политика
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