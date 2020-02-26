Политика
Московский КомсомолецПутин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это. По его словам, оплата долга проводилась в обмен на зарубежные активы, однако не все ставшие самостоятельными страны передали их.
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Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали.
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Политика
Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций
Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Хоккей
«Вашингтон» украсил домашнюю арену в честь Александра Овечкина
Кино
Сальма Хайек поблагодарила режиссера за роль на испанском языке
Благодарность режиссеру англоязычного фильма «Неизбранные дороги» Салли Поттер за возможность сыграть испаноязычную роль выразила голливудская актриса Сальма Хайек 26 февраля в ходе пресс-конференции, прошедшей в рамках Берлинского кинофестваля.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Прошлый год стал одним из самых успешных для компании за последние 10 лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона, приводятся в сообщении компании слова президента «Норникеля» Владимира Потанина (структуры его «Интерроса» владеют 34,6% «Норникеля»).
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Авто
Представлен новый Volkswagen Polo для России
Новый Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Кино
Маколей Калкин появится в «Американской истории ужасов»
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Космос
Астрофизик сообщил, можно ли Землю вытолкнуть из Солнечной системы
Астрофизик Пол М.Саттер рассказал о Земле и о Вселенной. Он высказывает соображения о том, можно ли Землю вытолкать из Солнечной системы.
Происшествия
В Элисте в девятиэтажном доме произошёл хлопок газа
«В 22:10 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Элисте — во 2-м микрорайоне, дом 15», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
Здоровье
Китай переломил ход вспышки коронавируса – эксперт ВОЗ
Китай изменил ход вспышки коронавируса нового типа COVID-19, которая уже достигла пика и пошла на спад быстрее, чем ожидалось.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Армия и оружие
В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»
Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Общество
Отлов диких животных начался в Москве из-за коронавируса
Отлов диких животных и дератизация начались в Москве с целью предотвращения распространения коронавируса, рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Хоккей
«Колорадо» переиграл «Баффало» в дебютной игре Наместникова
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.