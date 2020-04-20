Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом 20 апреля сообщил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

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