Политика

РБКРБКПутин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
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Путин: нас с Украиной растаскивают, чтобы устранить глобального конкурента

Коммерсантъ03:10

Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента

ТАСС01:47

Путин: Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создает глобального конкурента

Эхо Москвы02:05

Путин: Украину поссорили с Россией, чтобы устранить конкурента

REGNUM02:01

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

РБК02:00

Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента

RT на русском01:59

Путин заявил о страхе Европы перед объединенной Россией и Украиной

Lenta.ru02:28
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Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Падение метеорита в Карелии попало на видео

В Сегежском районе Карелии камера компании "Ситилинк" запечатлела падение метеорита.
РИА Новости 01:24
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
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Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 249, который пройдёт в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля.
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Самолеты ВКС России в Сирии атаковали турецкую бронетехнику

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Путин высказался о сериале «Слуга народа»

Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

ТАСС вчера в 20:21
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Армия и оружие

Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»

Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Российская газета 03:13
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 07:25
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM вчера в 20:33
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
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Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
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Резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) растет ко всем классам препаратов, что "свидетельствует о рискованной ситуации", говорится в материалах Роспотребнадзора.
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Скончалась мать актрисы Любови Полищук

Актер Алексей Макаров сообщил на своей странице в Instagram о кончине в возрасте 91 года Ольги Пантелеевны Полищук - матери актрисы Любови Полищук и его бабушки.
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Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии.
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Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
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Армия и оружие

Трофейный Т-90 снова отправили в бой против сирийской армии

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Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону

Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
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Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок.
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Рабочего насмерть придавило противовесом лифта в цеху Кировского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане

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