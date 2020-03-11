Политика

REGNUMREGNUMПутин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

Москва, 11 марта 2020, 13:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки взяли Украину под внешнее управление и пытаются обеспечить её существование за счёт России. Об этом заявил президент РФ в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
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Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
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Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
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BFM.ru 07:39
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В Нью-Йорке 7 марта задержали россиянина Кирилла Фирсова, говорится в документах судебной базы. Ему вменяются два преступных эпизода.
РИА Новости вчера в 17:58
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Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

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REGNUM 01:43
Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Энергетика

Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии

На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
РБК 09:22
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Общество

Режим домашней изоляции не распространяется на ряд лиц

Режим домашней изоляции не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, которые прибывают в российскую столицу в составе официальных делегаций.
Москва 24 08:41
Общество

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
РБК 06:44
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Происшествия

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Lenta.ru 03:28
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
ТАСС 04:03
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Политика

Запад предостерегли от «стратегической ошибки» в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Запад от «стратегической ошибки» в отношении России, сообщает Delfi.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля

Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
iReactor вчера в 00:19
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Происшествия

Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
РИА Новости 07:58
Общество

Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

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Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Экономика

Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
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Политика

Путин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

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Все школьники Липецкой области переведены на домашнее обучение.
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