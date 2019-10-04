Политика

РосбалтРосбалтПутин: США пытались «надуть» Россию до выхода из ДРСМД

«Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть», — заметил Путин. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении положений договора. Москва заявила, что положения документа нарушали как раз США, и пообещала зеркальный ответ.
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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Российская газетавчера в 18:35

Путин заявил о зеркальном ответе России при размещении ракет США в Азии

РБКвчера в 16:23

Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД

RT на русскомвчера в 13:17

Путин считает, что США работали как минимум несколько лет над ракетой, запрещенной ДРСМД

ТАССвчера в 14:40

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Интерфаксвчера в 13:38

Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии

Известиявчера в 13:58

Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию до выхода из ДРСМД

РИА Новостивчера в 14:00
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 02 октября в 07:02
Энергетика

Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Здоровье

В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Происшествия

Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым

REGNUM вчера в 21:38
Армия и оружие

На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы

Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Спорт

Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ

Газета.Ru вчера в 22:57
Политика

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Экономика

Минфин собрался повысить минимальную цену на водку

Минфин приступил к обсуждению возможности повысить минимальную цену на водку до 230 рублей с 2020 года.
Профиль вчера в 11:12
Политика

Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась обнаженной

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
Общество

Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия 02 октября в 12:13
Политика

Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
РИА Новости вчера в 13:54
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Музыка

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости 01 октября в 12:10
Спорт

Шкуренёв: мне Машка Ласицкене косички заплетала, поэтому и подфартило

Чемпионат 01:22
Происшествия

В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка

Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru 02 октября в 03:00
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Авто

Названо число кроссоверов и внедорожников в России

RT на русском 02 октября в 06:38
Шоу-бизнес

Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова

Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей вчера в 14:19
Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Политика

Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
Здоровье

Эксперты назвали натуральные продукты, защищающие от закупорки артерий

С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
ФедералПресс 02 октября в 03:28
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Армия и оружие

Турецкий спецназ понес большие потери на севере Сирии

Напомним, что недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении самостоятельно сформировать зону безопасности в северной части Сирии для создания надежной защиты границ Турции и обеспечения безопасного возвращения на родину сирийских беженцев.
ГЛАС.RU вчера в 05:33
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Как работают Яндекс.Новости?
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