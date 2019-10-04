«Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть», — заметил Путин. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении положений договора. Москва заявила, что положения документа нарушали как раз США, и пообещала зеркальный ответ.

Путин: США пытались «надуть» Россию до выхода из ДРСМД

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