Политика
Вести.RuПутин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин. Соединенные Штаты, по его мнению, взяли Украину "под внешнее управление", при этом хотят, чтобы она "существовала в том числе и на наши деньги".
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Соединенные Штаты пытаются обеспечить существование Украины за счет России, считает президент РФ Владимир Путин.ТАСС02:31
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Политика
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