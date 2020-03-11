с чего всё началось

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин. Соединенные Штаты, по его мнению, взяли Украину "под внешнее управление", при этом хотят, чтобы она "существовала в том числе и на наши деньги".

Политика Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.

Общество Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Экономика Ослабление рубля может подстегнуть спрос на жилье Спрос на новостройки из-за ослабления рубля, произошедшего впоследствии осложнившейся ситуации на нефтяном рынке, к лету может вырасти на 5-7%, считают представители девелоперских компаний, опрошенные РИА Недвижимость.

Экономика Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных Новая правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики проведет первое заседание уже сегодня и будет обсуждать, вопреки ее исходному предназначению, скорее не «коронавирусные», а «нефтяные» проблемы.

Общество Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.

Экономика Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.