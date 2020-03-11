Политика

Вести.RuВести.RuПутин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин. Соединенные Штаты, по его мнению, взяли Украину "под внешнее управление", при этом хотят, чтобы она "существовала в том числе и на наши деньги".
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с чего всё началось

Путин: США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги

Соединенные Штаты пытаются обеспечить существование Украины за счет России, считает президент РФ Владимир Путин.
ТАСС02:31

Подробнее о событии

Путин: США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги

ТАСС02:31

Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

РБК02:45

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

Вести.Ru02:51

Путин рассказал о коварстве политики США в Европе

Ридус02:44

Путин рассказал о планах США контролировать Украину за счет России

Rambler News Service03:04

США хотят содержать Украину за счет России

ГЛАС.RU03:12

Путин считает, что США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

ФАН03:06
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Политика

Путин оценил отношения России и США «на троечку»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Коммерсантъ 03:16
Политика

Кадыров выступил за новые президентские сроки для Путина

Рамзан Кадыров считает, что после принятия поправок в Конституцию России необходимо обнулить все президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться на следующих выборах.
Newstracker.ru вчера в 12:42
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Общество

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Футбол

«Ливерпуль» вылетит, Холланд забьет, а на трибунах станет тише

Некоторые из встреч пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но это вряд ли помешает вылету «Реала» и «Ливерпуля» из плей-офф, и выходу в четвертьфинал «Манчестер Сити» и «Атлетико» .
МК-Спорт вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметила 30-летие с новым бойфрендом и бывшим мужем

Юбилей артистка отметила в компании нового бойфренда Федора Белогая и бывшего супруга Влада Соколовского.
RuNews24.ru вчера в 06:34
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс вчера в 07:43
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублю и передаче Малкина

Газета.Ru вчера в 22:08
Общество

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:01
Энергетика

Добыча сланцевой нефти в США сократится в условиях падения цен

Бирол добавил, что цена в $25 за баррель нефти будет давить на нефтяную отрасль США и приведет к снижению добычи сланцевой нефти.
Экономика сегодня 02:50
Экономика

Ослабление рубля может подстегнуть спрос на жилье

Спрос на новостройки из-за ослабления рубля, произошедшего впоследствии осложнившейся ситуации на нефтяном рынке, к лету может вырасти на 5-7%, считают представители девелоперских компаний, опрошенные РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 08:44
Экономика

Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных

Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных Новая правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики проведет первое заседание уже сегодня и будет обсуждать, вопреки ее исходному предназначению, скорее не «коронавирусные», а «нефтяные» проблемы.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Политика

Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму.
Нижний сейчас вчера в 08:45
Политика

Пентагон назвал условие поставки в Турцию Patriot

Московский Комсомолец вчера в 14:50
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
REGNUM вчера в 21:59
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Экономика

Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости вчера в 18:47
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.
Газета.Ru 02:22
Общество

Иммунолог Бессмертный заявил о вреде для здоровья частого мытья рук

Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой, – отметил в эфире радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.
Волгоградская правда 00:15
Авто

Новый Hyundai Elantra дебютирует 17 марта в Голливуде

Обновленный автомобиль получил лаконичный интерьер. Новый Hyundai Elantra официально презентуют уже через несколько дней.
32CARS.ru вчера в 23:43
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК вчера в 04:35
Политика

Новым генпрокурором Украины впервые может стать женщина

Новым генпрокурором Украины может стать Ирина Венедиктова, которая в настоящее время исполняет обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР).
Евразия Daily 02:32
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Экономика

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Вести.Ru 02:46
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