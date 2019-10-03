Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия. Выступая на Российской энергетической неделе, глава государства обратил внимание на падение доверия к американской валюте.

Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие

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