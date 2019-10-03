Политика

Life.ruLife.ruПутин заявил, что США используют доллар как политическое оружие

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия. Выступая на Российской энергетической неделе, глава государства обратил внимание на падение доверия к американской валюте.
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Путин предложил защитить Россию от доллара: эксперты оценили последствия

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Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике

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Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Lenta.ru08:22

Путин назвал «еще одну крупную ошибку» использования доллара в мире

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В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи

Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Политика

Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа

Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
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Американка и её дочь с «маской Бэтмена» останутся в России на год

Life.ru 12:27
Кино

В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Авто

В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4

Evo-rus.com 16:54
Армия и оружие

Призывать в армию по новым правилам начнут россиян

Осенний призыв стартовал с 1 октября. Призывная кампания этой осенью пройдет уже по новым правилам.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:22
Экономика

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Технологии

Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Шоу-бизнес

Гуф рассказал Собчак, как подсел на тяжелые наркотики из-за Топурии

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) начал употреблять тяжелые наркотики сразу же после знакомства с певицей Кэти Топурией.
Пятый канал 11:28
Происшествия

Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU вчера в 04:11
Здоровье

Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Здоровье

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Шоу-бизнес

Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

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Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Политика

Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.
REGNUM 11:59
Политика

Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»

Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
РБК 12:08
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» арестован

Решение заключить под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 октября вынес Басманный суд Москвы.
REGNUM 20:43
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду

Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург 06:07
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
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Медики рассказали, как справиться с повышенным давлением без лекарств

Гипертония или повышенное артериальное давление при отсутствии профилактики и лечения может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсульта или тромбоза.
Актуальные Новости 01:00
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