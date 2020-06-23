В числе прочего глава государства рассказал о выплатах на детей. В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

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