Общество

Газета.RuГазета.RuПутин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства. Путин добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается.
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Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от трех до 16 лет

РБК12:23

Семьи получат разовую выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка старше трех лет

ТАСС11:56

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат выплаты

РИА Новости11:21

Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей

Коммерсантъ09:57

Путин назвал меры поддержки семей с детьми

RT на русском09:53

Детям от 3-х до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

Ёлдаш09:44

Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Интерфакс09:42
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
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Общество

Оператор портала госуслуг назвал причину сбоя в работе сервиса

В понедельник вечером появилась информация, что после обращения президента России, в котором он сообщил о будущей возможности оформления ряда пособий с помощью портала, был затруднен доступ к ресурсу.
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Общество

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Общество

Скончался экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

По неофициальным данным, 11 мая после продолжительной болезни скончался бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Ковалёв.
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Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
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Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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В Сочи пациентка с коронавирусом сбежала из больницы

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УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов

УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи

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"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
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За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
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В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.
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Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
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Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
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