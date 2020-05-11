"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства. Путин добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается.

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

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