Коронавирус
ИнтерфаксПутин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тыс. человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания.
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Общество
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Экономика
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