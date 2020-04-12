Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры. Одной из главных тем разговора лидеров трех стран стала новая сделка ОПЕК+. Главы государств поддержали соглашение и отметили большое значение этой договоренности.

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