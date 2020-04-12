с чего всё началось

Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры. Одной из главных тем разговора лидеров трех стран стала новая сделка ОПЕК+. Главы государств поддержали соглашение и отметили большое значение этой договоренности.

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 365

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 2,4K

Общество Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 926

Энергетика Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки. 440

Общество Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». 793

Авто Российские автозаводы массово возобновляют работу Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода. 3

Гаджеты Компания LG анонсировала смартфон с радикально новым дизайном Южнокорейский производитель техники LG разработал новую стратегию дизайна и представил первую линейку смартфонов LG Velvet, выполненную в этом стиле. 1

Финансы Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее. 64

Спорт Томас Бах: перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расходы на перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год составят несколько сотен миллионов долларов. 2

Общество Кондратьев изменил карантин на Кубани с 12 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об установлении карантинных мер на Кубани с воскресенья, 12 апреля. 230

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно. 2

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 427

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 23

Политика Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса COVID-19, считают в германской контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV). 67

Общество Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 252