Политика
РИА НовостиПутин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры. Одной из главных тем разговора лидеров трех стран стала новая сделка ОПЕК+. Главы государств поддержали соглашение и отметили большое значение этой договоренности.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с лидерами США и Саудовской Аравии Дональдом Трампом и Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, касавшихся обсуждения сделки ОПЕК+, сделал отдельный звонок американскому лидеру, в котором собеседники оценили ситуацию на рынках нефти.Московский Комсомолец16:39
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