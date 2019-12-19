Одним из оснований судебного решения названо тяжелое экономическое положение на Украине. С юридической точки зрения, по словам Путина, - это чушь. Президент России также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранен и условия будут приемлемыми для всех сторон.

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

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