Политика

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыПутин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Одним из оснований судебного решения названо тяжелое экономическое положение на Украине. С юридической точки зрения, по словам Путина, - это чушь. Президент России также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранен и условия будут приемлемыми для всех сторон.
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