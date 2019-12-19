Политика
Центр энергетической экспертизыПутин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Одним из оснований судебного решения названо тяжелое экономическое положение на Украине. С юридической точки зрения, по словам Путина, - это чушь. Президент России также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранен и условия будут приемлемыми для всех сторон.
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Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд
Международные резервы РФ на 13 декабря 2019 года составили $548,7 млрд, что на $2,1 млрд (0,4%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Политика
В Германии начались переговоры о транзите газа
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Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
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Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
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Трогать существующую систему здравоохранения в стране не стоит, а поднимать зарплаты медиков следует за счет ликвидации несправедливой дифференциации в зарплатах.
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Напомним, компания INOI является российским разработчиком программного обеспечения и инженерного дизайна мобильных устройств.
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Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Политика
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Президент России Владимир Путин сказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоньше чувствовал настроения британского общества, поэтому одержал победу на досрочных парламентских выборах.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
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Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Технологии
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Специалисты IBM разработали технологию создания нового типа аккумуляторных батарей.
Технологии
В Китае планируют запустить искусственное Солнце
Политика
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти надеется в кратчайший срок расторгнуть контракт с клубом.
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Андрей Гайдулян, изменившийся до неузнаваемости, вывел в свет новую супругу.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
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