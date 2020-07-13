Президент рассказал, что в России не произошло скачка безработицы. В ряде некоторых стран этот показатель резко вырос, но РФ не допустила такого развития ситуации, подчеркнул российский лидер.

Путин заявил об отсутствии взрывного роста безработицы в РФ

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