Политика

Слово и ДелоСлово и ДелоПутин заявил об отсутствии взрывного роста безработицы в РФ

Президент рассказал, что в России не произошло скачка безработицы. В ряде некоторых стран этот показатель резко вырос, но РФ не допустила такого развития ситуации, подчеркнул российский лидер.
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Путин прокомментировал уровень безработицы в России

RT на русском04:29

Путин заявил, что в России удалось не допустить драматичного роста безработицы

ТАСС04:23

Путин заявил о нехватке слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией

РБК03:00

В РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы

Российская газета03:38

Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин

РИА Новости03:05

Путин заявил, что Россия не допустила «драматического» роста безработицы

Газета.Ru03:02

Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда

Lenta.ru03:54
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля

Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Общество

Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
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Общество

Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной

Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
Evo-rus.com 05:21
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме

Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
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Происшествия

Следующее заседание по делу Соколова состоится 15 июля

В Петербурге 15 июля состоится очередное заседание по делу Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко.
Neva.Today 07:28
5
Общество

Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
8
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,6K
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Здоровье

В Омской области выявлено 94 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Омской области, по данным оперативного штаба, коронавирус подтвердился еще у 94 человек.
Вечерний Омск. Неделя 11 июля в 07:01
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Технологии

Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ

Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам.
iReactor 05:07
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
30
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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Космос

NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны

NASA предупредило о том, что скоро мимо Земли пролетит астероид. Он пройдёт на расстоянии меньшем, чем до Луны.
Ferra вчера в 13:52
Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
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Экономика

РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
13
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Наука

Иммунитет к коронавирусу COVID-19 может резко снизиться за три месяца

Группа ученых из Королевского колледжа наблюдала за состоянием 65 пациентов на протяжении более трех месяцев с момента, как у них диагностировали COVID-19.
iReactor 02:45
9
Общество

В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

Российская газета 11 июля в 15:38
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Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала о страшных проявлениях коронавируса

Evo-rus.com 02:04
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Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
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Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Общество

«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов

Напомним, инцидент со сливом отходов на прилегающую к фабрике территорию случился 28 июня.
RuNews24.ru 06:52
7
Футбол

Сегодня мадридский «Реал» проведет гостевую встречу против «Гранады»

«Реал» является явным фаворитом матча. Коэффициент на победу «сливочных» составляет 1,43. На «Гранаду» можно поставить по коэффициенту 8,60.
ГЛАС.RU 02:17
Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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