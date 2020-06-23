Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия 24». Тем, кто получил выплату в июне, июльскую начислят автоматически.

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 27

Космос В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад Жители России в конце июня смогут наблюдать звездопад.

Политика Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается. 8

Экономика ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы. 82

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $43 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск. 18

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 103

Единоборства Волков опустился в рейтинге UFC после поражения от Блэйдса Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, потерял одну позицию в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона, после того как уступил американцу Кёртису Блэйдсу на турнире, который состоялся в минувшие выходные.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 716

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 4,7K

Финансы Россияне начали возвращать валюту в банки Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. 142

Биатлон Самый именитый подопечный Касперовича в Болгарии поставил ультиматум Болгарский биатлонист Красимир Анев поставил ультиматум Федерации биатлона Болгарии. Такой информацией делится новостное издание NEWS.ru.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 622

Футбол Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином» Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским "Рубином", сообщает Sport24.

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 46

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,5K