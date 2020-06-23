Общество
ДождьПутин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия 24». Тем, кто получил выплату в июне, июльскую начислят автоматически.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Evo-rus.com 00:34
Общество
Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области
Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Космос
В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад
Жители России в конце июня смогут наблюдать звездопад.
Актуальные Новости вчера в 02:15
Политика
Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 111 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 июня выявлено 111 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:43
Политика
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
РИА Новости 02:38
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости 22 июня в 04:29
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
ТАСС 22 июня в 14:17
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Единоборства
Волков опустился в рейтинге UFC после поражения от Блэйдса
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, потерял одну позицию в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона, после того как уступил американцу Кёртису Блэйдсу на турнире, который состоялся в минувшие выходные.
Чемпионат 02:31
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия
Трутнев поручил МЧС искать пропавших на Камчатке рыбаков
REGNUM вчера в 21:18
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Биатлон
Самый именитый подопечный Касперовича в Болгарии поставил ультиматум
Болгарский биатлонист Красимир Анев поставил ультиматум Федерации биатлона Болгарии. Такой информацией делится новостное издание NEWS.ru.
CT news вчера в 10:27
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Кино
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания вчера в 06:23
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Здоровье
Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19
Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 22:50
Футбол
Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским "Рубином", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 21:35
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости вчера в 12:42
Общество
Тверская область с 24 июня разрешит работу парков и общепита
Губернатор Тверской области подписал постановление о переходе с 24 июня к четвертому этапу снятия ограничений, сообщила пресс-служба правительства региона.
ТАСС вчера в 17:07
Армия и оружие
В Сирии произошла новая воздушная атака
Lenta.ru вчера в 18:26
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Общество
Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение
Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Россия возобновит международные авиаперевозки, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:43