Общество

ДождьДождьПутин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия 24». Тем, кто получил выплату в июне, июльскую начислят автоматически.
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Рязанские семьи с детьми еще раз получат по 10 тысяч рублей

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Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

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Путин продлил выплаты детских пособий для россиян

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В июле россиянам выплатят еще одно пособие на каждого ребенка до 16 лет

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Дети в России получат еще по 10 тысяч рублей

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Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Коммерсантъвчера в 10:32

Россияне еще раз получат детские выплаты в ₽10 тыс

РБКвчера в 11:13
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

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Общество

Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области

Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
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Космос

В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад

Жители России в конце июня смогут наблюдать звездопад.
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Политика

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 111 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 июня выявлено 111 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:43
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Политика

Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400

РИА Новости 02:38
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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости 22 июня в 04:29
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
ТАСС 22 июня в 14:17
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Единоборства

Волков опустился в рейтинге UFC после поражения от Блэйдса

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, потерял одну позицию в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона, после того как уступил американцу Кёртису Блэйдсу на турнире, который состоялся в минувшие выходные.
Чемпионат 02:31
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Происшествия

Трутнев поручил МЧС искать пропавших на Камчатке рыбаков

REGNUM вчера в 21:18
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Происшествия

Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда

В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Биатлон

Самый именитый подопечный Касперовича в Болгарии поставил ультиматум

Болгарский биатлонист Красимир Анев поставил ультиматум Федерации биатлона Болгарии. Такой информацией делится новостное издание NEWS.ru.
CT news вчера в 10:27
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Кино

Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания вчера в 06:23
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Здоровье

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
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Футбол

Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 22:50
Футбол

Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским "Рубином", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 21:35
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости вчера в 12:42
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Общество

Тверская область с 24 июня разрешит работу парков и общепита

Губернатор Тверской области подписал постановление о переходе с 24 июня к четвертому этапу снятия ограничений, сообщила пресс-служба правительства региона.
ТАСС вчера в 17:07
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Армия и оружие

В Сирии произошла новая воздушная атака

Lenta.ru вчера в 18:26
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Общество

Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Россия возобновит международные авиаперевозки, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:43
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