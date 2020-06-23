Коронавирус
КомпанияПутин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. По его словам, это коснется 28 миллионов детей.
Читать в источнике
Оценить
Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин объявил о выплате дополнительных 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Спорт-Экспрессвчера в 10:51
Путин объявил о повторных выплатах в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет
Новая газетавчера в 10:30
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru вчера в 10:49
Общество
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Общество
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
Технологии
Японский суперкомпьютер признан лучшим в мире
МИР 24 вчера в 00:03
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Кино
Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor 22 июня в 23:52
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Общество
Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ вчера в 20:36
Армия и оружие
Как проходил первый Парад Победы 24 июня 1945 года
75 лет назад на Красной площади состоялся исторический парад, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
RT на русском 00:02
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 22 июня в 02:14
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru вчера в 03:24
Происшествия
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.
Рамблер вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском вчера в 05:42
Культура
На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы
Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
Здоровье
Врачи из Москвы приехали в Югру по просьбе Натальи Комаровой
Напомним, в Югре ранее прибыла бригада из семи специалистов, направленных из ведущих клиник Москвы: это инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог и хирург.
Новости Югры вчера в 08:58
Экономика
Правила предоставления дополнительной государственной поддержки малому и среднему предпринимательству в виде субсидий
Федеральная налоговая служба централизовано в электронном виде формирует реестр налогоплательщиков и отправляет его в Федеральное казначейство, и тут же эти деньги расходятся по банковской системе.
Агрызские вести вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Здоровье
Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла
Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости вчера в 10:10
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Происшествия
До четырех возросло число жертв землетрясения в Мексике
Число погибших при мощном землетрясении в штате Оахака на юге Мексики во вторник возросло до четырех человек.
ТАСС вчера в 17:30
Политика
Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 15:04
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 21 июня в 12:31