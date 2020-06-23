Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиПутин: Россия не допустила резкого падения курса рубля

Владимир Путин заявил, что Россия сумела не допустить резкого падения курса рубля, который мог произойти из-за пандемии COVID-19. Более того, российская валюта уже вернула докризисные позиции.
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Путин: В РФ не допустили резкого падения рубля, он вернулся на уровень до кризиса

Татар-информ11:24

Путин: Власти России не допустили резкого падения рубля

МИР 2411:21

Путин: мы не допустили резкого падения курса рубля

ТК Звезда10:32

Владимир Путин: «России удалось не допустить резкого изменения курса рубля»

Петербургский дневник10:40

Путин заявил, что в РФ есть все ресурсы для восстановления экономики

Вечерняя Москва10:37

Путин заявил о стабильности рубля

ТВ Центр10:48

Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля

РИА Новости10:42
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
2K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
296
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,5K
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
298
Кино

Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год

Народные новости вчера в 03:43
48
Экономика

Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента.
РЕН ТВ 11:55
2
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
1
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
583
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
4
Политика

Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву

Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Говорит Москва 11:22
Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
19
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
82
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
183
Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
94
Космос

Источник: второй этап испытаний на герметичность модуля «Наука» для МКС начнется 24 июня

ТАСС 00:06
1
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
3,7K
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
984
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
4,9K
Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
194
Армия и оружие

Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе

Военное обозрение 09:50
Политика

Украина намерена продолжить разрывать соглашения с Россией

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что власти страны проводят ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерены продолжить разрыв таких документов.
Страна Советов on-line вчера в 14:17
601
Политика

Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
61
Политика

Путин встретился с президентом Сербии

Известия 11:37
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
490
Происшествия

Житель Ленобласти посадил 10-летнего сына на цепь за воровство

В сообщении говорится, что мужчина в воспитательных целях ударил 10-летнего сына ремнем, а затем надел на руку хомут и приковал цепью к батарее.
Московский Комсомолец 04:33
7
Автоспорт

В трансляциях Формулы 1 появится новая графика

В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.
Autosport.com.ru 04:05
Гаджеты

Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
ТАСС вчера в 15:35
6
Общество

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Интерфакс 10:23
26
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Ведомости 06:47
8
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
Деловое.ТВ 06:13
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