Экономика

МИР 24МИР 24Путин: Власти России не допустили резкого падения рубля

Власти России не допустили резкого падения курса российского рубля в период нестабильности на сырьевых и финансовых рынках, заявил в ходе обращения к гражданам страны президент Владимир Путин.
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Путин: мы не допустили резкого падения курса рубля

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Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5%

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

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Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами

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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
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Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Путин выступит с обращением к жителям РФ

Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
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В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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Общество

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
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Политика

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

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Нефть подорожала до $40. Что дальше

На фоне роста цен на нефть до $40 некоторые аналитики прогнозируют формирование бычьего тренда в ближайшей перспективе.
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«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Бизнесмен Пригожин в открытом письме ответил Конгрессу США

В письме бизнесмен напомнил о том, как формировались Штаты, когда переселенцы уничтожали индейцев.
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Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Футбольный агент: «Бариновым серьезно интересуются клубы из Германии»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в сфере интересов немецких клубов.
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Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
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В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

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Трамп приказал наказывать за разрушение памятников

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Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

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Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

В интернет утекли персональные данные примерно 5 миллионов жителей России.
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Компания Haval расширила гамму двигателей купеобразного кроссовера F7x в России: теперь она включает 150-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра.
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