ИнтерфаксПутин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы РоссииПрезидент России Владимир Путин заявил, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России.Lenta.ruЗначение недавно утвержденного документа российский лидер назвал в ходе выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ), передает РИА Новости.Lenta.ruПо словам президента, российский флот способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу России.Комсомольская правдаПрезидент также заявил, что поставки новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ начнутся уже в ближайшие месяцы.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВSmotrim.ruТК ЗвездаLife.ruPiter.tvРоссийская газетаКомсомольская правдаСусанинРБКREGNUMАбзацИА Красная ВеснаГазета.RuRT на русскомA42.RUПодробнее о событииПрезидент Путин: в Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов РФLenta.ru04:57Путин заявил, что флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствамиТК Звезда04:41Путин: в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов РоссииТАСС04:23Путин сообщил, что в Морской доктрине обозначили задачи по обеспечению безопасностиГазета.Ru04:34Путин: в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов РоссииRT на русском04:29Путин: РФ будет всеми средствами обеспечивать свои интересыURA.Ru04:27Путин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы РоссииИнтерфакс04:36Показать ещёОценить201Поделиться