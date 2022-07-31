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Путин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы России

Президент России Владимир Путин заявил, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России.
Lenta.ru
Значение недавно утвержденного документа российский лидер назвал в ходе выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ), передает РИА Новости.
Lenta.ru
По словам президента, российский флот способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу России.
Комсомольская правда
Президент также заявил, что поставки новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ начнутся уже в ближайшие месяцы.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Президент Путин: в Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов РФ
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Путин заявил, что флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами
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Путин: в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России
ТАСС04:23
Путин сообщил, что в Морской доктрине обозначили задачи по обеспечению безопасности
Газета.Ru04:34
Путин: в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России
RT на русском04:29
Путин: РФ будет всеми средствами обеспечивать свои интересы
URA.Ru04:27
Путин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы России
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