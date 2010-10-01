Политика

Вестник КавказаВестник КавказаПесков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
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Путин: Всенародное голосование по Конституции может состояться 22 апреля

REGNUM13:55

Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет

Вестник Кавказа06:25
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Футбол

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Футболист сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.
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Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
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Сольный фильм о Чёрной вдове от Marvel должен был выйти в кино 30 апреля, однако его премьеру ожидаемо перенесли в связи с угрозой коронавируса.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
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Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
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Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

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Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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