Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.

Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет

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