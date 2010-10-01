Политика
Вестник КавказаПесков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
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Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской обвинила мать в клевете и алкоголизме
Татьяна Плаксина не верит, что они с матерью когда-нибудь смогут помириться Напомним, что конфликт между Любовью Успенской и ее единственной дочерью разгорелся в начале февраля, когда Татьяна пришла в студию программы на НТВ "Звезды сошлись".
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Музыка
Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев
Максим Фадеев пообещал в скором времени представить миру новую Глюкозу.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком
В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Футбол
Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус
Футболист сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.
Экономика
Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти
Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.
Культура
Первый канал останавливает съемки и эфир шоу «Dance Революция»
Первый канал вынужден прервать эфирный показ шоу "Dance Революция" и временно отложить дальнейшие съемки из-за технических сложностей, возникших на фоне сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Общество
«Ведомости» объявили о смене владельцев
Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
Политика
Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Общество
Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе
Беров поделился с корреспондентом «Ленты.ру» мыслями о пережитом.
Общество
Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Кино
Премьеру «Чёрной вдовы» перенесли из-за коронавируса
Сольный фильм о Чёрной вдове от Marvel должен был выйти в кино 30 апреля, однако его премьеру ожидаемо перенесли в связи с угрозой коронавируса.
Здоровье
Правительство Украины останавливает метро
Правительство Украины решило ограничить пассажирские перевозки на территории страны, сообщает « Интерфакс-Украина » .
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом нижегородка рассказала о лечении
Первая заразившаяся жительница Нижегородской области рассказала о том, как у нее обнаружили коронавирус, как проходило лечение и что нужно делать, если у вас появились симптомы опасной инфекции.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек
Количество умерших от коронавируса в Италии за минувшие сутки увеличилось на 368 человек.