Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о попытках помешать отношениям России и Турции

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что взаимодействие России и Турции развивается практически во всех сферах, вопреки помехам со стороны ряда международных игроков, передает ТАСС. Об этом президент России заявил на церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.
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Путин заявил о попытках помешать отношениям России и Турции

Газета.Ru08:40

Путин рассказал о попытках помешать отношениям России и Турции

Lenta.ru08:02

Путин на примере Турции показал, как надо выстраивать отношения в регионе

REGNUM08:11

Путин: взаимодействие России и Турции развивается во всех сферах, несмотря на помехи извне

ТАСС08:08

Путин и Эрдоган обеспокоены обострением ситуации на Ближнем Востоке

Коммерсантъ08:08

Путин рассказал о тенденциях к обострению ситуации на Ближнем Востоке

Комсомольская правда08:39

Путин на церемонии открытия «Турецкого потока» назвал его беспрецедентным проектом

ТК Звезда08:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал 06 января в 15:39
Армия и оружие

Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах

Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
Взгляд.ру 07:28
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM 07:45
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

По данным иранского информагентства Tasnim, ссылающегося на главу управления ЧС Ирана, из находившихся на борту 167 пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране пассажирского лайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) никто не выжил, передает РИА Новости.
Инфорос 01:34
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Гаджеты

В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple

ToDay News Ufa вчера в 16:48
Армия и оружие

ЛНР: украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе

Аргументы и Факты 05 января в 08:58
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Общество

Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Газета.Ru 06:02
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
РЕН ТВ 06:39
Здоровье

В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
RT на русском 06 января в 01:02
Кино

Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры

Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
CyberSport.ru 04:30
Культура

Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России

Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Актуальные Новости 08:32
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК 06 января в 16:10
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Культура

Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Петербургский дневник 03:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews вчера в 00:59
Наука

Ученые заявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир

Наследственные факторы оказывают значительное влияние на то, насколько эффективно организм человека способен сжигать жир.
Мойка78 07:04
Происшествия

В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери

В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Lenta.ru 05:26
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Телеканал 360° 03:25
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Футбол

Дмитрий Комбаров ударом руки разбил тайский арбуз

ГЛАС.RU 06:20
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Газета.Ru 08:43
Происшествия

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 06 января в 11:35
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Кино

Netflix представил хронологический таймлайн первого сезона «Ведьмака»

Для упрощения понимания всех событий первого сезона Netflix представил слайд с хронологией происходящего в первом сезоне.
Игромания.ру 06:59
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