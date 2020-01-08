Российский лидер Владимир Путин рассказал, что взаимодействие России и Турции развивается практически во всех сферах, вопреки помехам со стороны ряда международных игроков, передает ТАСС. Об этом президент России заявил на церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

Путин заявил о попытках помешать отношениям России и Турции

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Происшествия В Иране разбился пассажирский украинский Boeing По данным иранского информагентства Tasnim, ссылающегося на главу управления ЧС Ирана, из находившихся на борту 167 пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране пассажирского лайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) никто не выжил, передает РИА Новости.

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