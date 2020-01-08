Политика
Газета.RuПутин заявил о попытках помешать отношениям России и Турции
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что взаимодействие России и Турции развивается практически во всех сферах, вопреки помехам со стороны ряда международных игроков, передает ТАСС. Об этом президент России заявил на церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах
Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Происшествия
В Иране разбился пассажирский украинский Boeing
По данным иранского информагентства Tasnim, ссылающегося на главу управления ЧС Ирана, из находившихся на борту 167 пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране пассажирского лайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) никто не выжил, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Армия и оружие
ЛНР: украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Россиян предупредили о снижении пенсий
Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался возвращаться на сцену
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Культура
Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»
Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Наука
Ученые заявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир
Наследственные факторы оказывают значительное влияние на то, насколько эффективно организм человека способен сжигать жир.
Происшествия
В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери
В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Кино
Netflix представил хронологический таймлайн первого сезона «Ведьмака»
Для упрощения понимания всех событий первого сезона Netflix представил слайд с хронологией происходящего в первом сезоне.