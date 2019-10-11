Президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, для реализации этой договоренности нужно проявление политической воли.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе. По его мнению, для достижения договоренностей о разводе сил нужна политическая воля.

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Происшествия «Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".

Армия и оружие Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.

Политика Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность в связи с предстоящими масштабными учениями НАТО в Европе.

Общество Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.

Культура Масляков отреагировал на слова о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков удивился сообщению о поборах в клубе, о чем ранее заявил бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю.

Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Авто Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus Aurus собрал уже более 600 предзаказов на свои автомобили. Активные продажи машин российского премиум-бренда начнутся с 2021 года.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Гаджеты Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Политика Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».

Политика WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Авто Раскрыты все версии Kia Seltos для России На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.

Армия и оружие Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков По данным ГРУ генштаба ВС РФ, на севере Сирии находятся тысячи боевиков, необходимо мобилизовать усилия спецслужб стран СНГ для купирования угрозы прихода террористов из САР на территории других стран, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.

Теннис Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.

Политика Пашинян ответил Алиеву об установке памятника Гарегину Нжде Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о недопустимости установки памятника Гарегину Нжде в Ереване.

Политика Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Гаджеты Замена экрана в Samsung Galaxy Fold будет стоить 599 долларов В России продажи гибкого смартфона от южнокорейского IT-гиганта начнутся с 25 октября, тогда как французские поклонники бренда уже почти месяц назад, 18 сентября, смогли приобрести аппарат в магазинах страны.