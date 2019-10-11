Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе. По его мнению, для достижения договоренностей о разводе сил нужна политическая воля.
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