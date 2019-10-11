Политика
КоммерсантъПутин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе. По его мнению, для достижения договоренностей о разводе сил нужна политическая воля.
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Политика
Зеленский: В Крыму при украинской власти не было цивилизации
Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в Крыму, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Шоу-бизнес
За поддержку дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в ответ на пост записала сториз, в котором поблагодарила певца за поддержку.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Технологии
В России провели первый платеж с помощью технологии распознавания лиц
Компания «Ростелеком» совместно с кредитной организацией «Русский стандарт» протестировала первый в стране платеж, для проведения которого использовалась технология распознавания лица.
Политика
Путин предложил странам СНГ создать общий финансовый рынок
Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Ашхабаде выступил с инициативой создания финансового рынка, который будет способствовать повышению общей конкурентоспособности стран Содружества.
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
Футбол
Украина — Литва. 11.10.2019. Где смотреть матч онлайн
В пятницу, 11 октября, в матче 7-го тура группового этапа отбора на Евро-2020 Украина примет Литву.
Футбол
Оздоев поддержал Канделаки после её оговорки
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
Политика
Давление на депутата в Петербурге назвали делом рук ОПГ
Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов
Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов.
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Политика
Дональд Трамп завел аккаунт на Twitch
На Twitch появился канал президента США Дональда Трампа.
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 52 копейки, евро — на 57
Курс евро снизился на 57,03 копейки, до 70,7296 рубля (71,2999 рубля на 11 октября).
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2 076 руб. (на 10,79%).
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Политика
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
С начала войны в Сирии Турция превратилась в буферную зону, где останавливаются беженцы. Такова была договоренность с Евросоюзом.
Здоровье
Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.