Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе. По его мнению, для достижения договоренностей о разводе сил нужна политическая воля.

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

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